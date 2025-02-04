《公式ホームページとメンバーシップLighthouseをオープンしました！》2月3日、インスタグラムでこう発表したのは、1月29日に発売したばかりのフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）で話題を呼ぶ渡邊渚（27）だ。「渡邊さんは23年6月に体調を崩し、翌月から体調不良を理由に入院生活を開始。当初は病気の詳細を明かしていませんでしたが、昨年8月にフジを退社し、10月にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表