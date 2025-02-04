2025年1月17日（金）から公開中の劇場先行版『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）-Beginning-』が公開から17日間で興行収入19億3571万円、動員118万6千人を突破したことが発表された（※興行通信社調べ）。また入場者プレゼント第3弾として「『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』コマフィルム -メカ ver.-」が2025年2月8日（土）から配布されることも決定した。＞＞＞『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』入プ