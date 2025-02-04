元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥とお笑いコンビ・バナナマン（設楽統、日村勇紀）が出演する『スタイルフリー CM「カニ鍋にはうまい糖質ゼロ」篇 撮影後インタビュー』が4日、アサヒグループ公式YouTubeチャンネルにて公開された。【動画】CM初共演でわちゃわちゃ！3人で楽しそうなインタビュー動画乃木坂46の冠バラエティー『乃木坂工事中』（テレビ東京系）でMCを務め、同グループの“公式お兄ちゃん”であるバナナマンと仲の良