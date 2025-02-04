財政難で高齢者への補助額が縮小。バスの“敬老パス”見直しに高齢者の反応は。■“敬老パス”見直し波紋高齢者を対象に地下鉄やバス、市電の料金の一部を助成する「敬老パス」。“敬老パス”の利用客「（利用額は）年にしたら4万円ぐらい」「年間7万円使い切る場合もある。ここまで来るのにも（敬老パスを）使って来られるし」現在、札幌市では70歳以上を対象に上限額の年間7万円まで敬老パスで利用できますが、増え続ける