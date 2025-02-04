この寒さの中にかほ市では、伝統の奇祭＝掛魚まつりが行われました。タラを担いで町内を練り歩く「タラ行列」が5年ぶりに行われ地域の人々が海の安全と大漁を祈りました。けさ、にかほ市の金浦漁港には地域の人たちが続々と集まり年に一度のまつりが始まるのを待ちわびていました。二十四節気の一つ「立春」にあわせて行われる掛魚まつりは、漁師たちがとったタラの大きさを自慢し合ったのが始まりと言われています。タラ漁の本場