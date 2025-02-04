◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、筑後）ソフトバンクの育成4年目、ハモンド投手（21）が金髪ヘアーでキャンプに臨んでいる。「今年は4年目。結果を出すために、練習することはもちろん、より気合を入れるためにやった」と鼻息荒く金髪にした理由を説明。1月30日にあった筥崎宮の必勝祈願を終えたあと、決意を形にした。この日は、雪が舞う中、400メートル走などに汗を流した。東京都出身。2022年に愛媛・帝京第五高から