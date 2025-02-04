¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê4Æü¡¢µÜºê¡Ë8Ç¯ÌÜ¤ÎÈø·Á¿òÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ºÇÂ®157¥­¥í¤ò¸Ø¤ëÄ¾µå¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·µå¼ï¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥­¥Ã¥¯¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢µåÂ®¤Ï140¥­¥íÁ°¸å¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥¿¥¤¥×¤è¤êÂ®¤¯¡¢Íî¤ÁÉý¤¬Âç¤­¤¤¤È¤¤¤¤¡¢ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó´ü´ÖÃæ¤«¤é½¬ÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºòµ¨½ªÈ×¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿±¦ÏÓ¤ÎÄ¾µå¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡ÖNPB¤Ç3ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤Î¿ôÃÍ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÆÈ