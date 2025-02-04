歌舞伎俳優の中村獅童（52）が3日、自身のインスタグラムを更新。息子の陽喜（はるき／7）くん、夏幹くん（なつき／4）くんの節分の思い出ショットを披露した。【写真】「さすが」「本格的ですね〜」歌舞伎っぽさ漂う陽喜くんの“鬼ビジュアル”※2枚目「昨日の豆まき」と書き出し、4枚の写真をアップ。「2人とも鬼が好き」といい、写真を見ると鬼役は獅童ではなく息子たちが務めたよう。陽喜くんは歌舞伎の人気演目『連獅子