４日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）に比べて２９銭円高・ドル安の１ドル＝１５５円３２〜３４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円０５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１６０円１６〜２０銭で大方の取引を終えた。