シンガー・ソングライターで俳優の京本政樹が４日までに、２０１６年まで行っていたニッポン放送「京本政樹のラジとばっ！」が約９年ぶりに復活することを発表した。８日午後１１時から約３０分間オンエアされる。番組表には「京本政樹が“語り”・“歌う”この番組は、俳優・シンガーソングライターとしての京本政樹の魅力がたっぷり！この９年でのエピソードはもちろん、楽しいエピソードトークと素敵な音楽満載でお送りしま