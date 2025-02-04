訪日外国人観光客らが行き交う太宰府天満宮の参道＝2023年7月、福岡県太宰府市文化庁は4日、文化財を観光振興に活用する「日本遺産」のうち福岡、佐賀両県の「古代日本の『西の都』」の認定を取り消した。2015年度の制度開始以降、取り消しは初めて。自治体など関係団体間の連携がなく、住民らの認知度が低いことなどが理由。一方、新たに「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」を認定した。日本遺産は104件で変わらない。