気象台は、午後6時6分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、内灘町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市などに発表加賀では、大雪に警戒してください。石川県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雪警報積雪5日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）・山地12時間最大降雪量6