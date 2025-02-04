アパートの屋根から炎が噴き出しました。火事があったのは鹿児島県霧島市で、3日午前10時半ごろ。木造2階建てアパート8部屋のうち5部屋が焼けましたが、入居者全員が外出していてけが人はいませんでした。警察などが出火原因を調べています。