©️ABCテレビ ©️ABCテレビ ©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 1月下旬に、絵本の読み聞かせイベントがありまして「こども本の森神戸」に行って来ました。 アナウンサー30年選手の私、