劇団民藝演技部所属の女優・岸野佑香（ゆか本名：高橋小百合たかはし・さゆり）さんが今年1月3日午前6時頃、大腸がんにより世田谷区内のホスピスで亡くなったことが4日、分かった。81歳だった。劇団民藝が公式サイトで発表した。葬儀は家族葬で先月10日に執り行われたといい、喪主は実妹（氏名非公表）。御香典、御供花の儀は辞退する。岸野さんは1943年（昭18）10月18日、東京都生まれ。文学座附属研究所を経て、63年に劇団民