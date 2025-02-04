■笑顔で中山を囲む先輩と後輩中山の姿に、ファンからも暖かい言葉が続々 【写真】中山優馬・堂本光一・坂本昌行・屋良朝幸の『GOOD VIBES』舞台裏ショット 中山優馬が堂本光一・坂本昌行・屋良朝幸との4ショットをInstagramにて公開した。 中山は、STARTO ENTERTAINMENT独立前のラストツアーとして『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES』を大阪・神奈川で行い、1月31日に大阪・グランキューブ