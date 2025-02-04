【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『いきなり婚』5人の登場人物の撮り下ろし写真を用いた「相関図サムネイルアート」がTVer上で公開！ 齊藤京子が主演を務めるドラマ『いきなり婚』より、原作の表紙を再現した新ビジュアルが解禁された。 本作は、大手コミック配信サイト『めちゃコミック』2024年月間総合ランキング4ヵ月連続1位・年間ランキング3位を獲得した同人気コミックが原作。 地味なOL小柴真央（齊藤京