日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日経225ミニ期近（2025年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4976枚だった。 ◯2025年2月限（特別清算日：2月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 14976( 14976) ソシエテジェネラル証券6724(6724) SBI証券 6413(2761)