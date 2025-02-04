「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「江戸文化の仕掛け人蔦屋重三郎」です。前回、写楽や歌麿などの有名絵師を世に送り出した蔦屋重三郎の戦略をご紹介しました。きょうはまだまだあった蔦屋重三郎の交流録に迫ります！＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2025年2月4日放送分より）