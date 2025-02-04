米国在住のタレント・渡辺直美が日本時間４日に自身のＳＮＳを更新し、「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」の平野紫耀とのツーショットを公開した。渡辺はインスタグラムで「今夜２０：００から『３ｐｅｏｐｌｅ１ｍｉｎｕｔｅ』おかげさまでなんと前回から放送時間が拡大しまして３時間ＳＰです今回も凄いエンターテイナーの方々が続々登場します！超お楽しみにＭＣは前回に引き続き平野くんとわたくしです！収録後に念願のフィルムカメ