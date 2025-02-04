TOKYO MXほかで放送中のテレビアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』（毎週土曜深0：00）の第18話あらすじと場面カットが4日、公開された。【画像】ついに旬が影の兵士を呼び起こす…『俺だけレベルアップな件』新場面カット本作は、世界各地に異次元と現世界を結ぶ通路“ゲート”が出現して十数年。“ハンター”と呼ばれる超人的な力に覚醒した人間たちと、ゲート内のダンジョンに存在するモン