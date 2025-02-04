神奈川県茅ケ崎市の住宅敷地で2022年12月、住人の男性＝当時（55）＝を刺殺したとして殺人などの罪に問われた無職高井靖弘被告（52）の裁判員裁判で、横浜地裁は4日、懲役18年（求刑懲役20年）の判決を言い渡した。西野吾一裁判長は判決理由で「骨が損傷するほど強い力で何度も突き刺し、執拗かつ残虐」と指摘。事件前、男性が所有するマンションの家賃を滞納し、明け渡しを命じられたことに怒りが生じたと考えられ、心神喪失