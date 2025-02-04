ケンミン食品が提供するグルテンを含まない本格ラーメン大阪・関西万博の会場内に飲食施設を出店する11事業者が4日、大阪市に集まり、提供する商品やサービスをお披露目した。養殖魚を使ったすしや、アレルギーを引き起こす食材を避けたラーメンを用意。環境や健康に配慮し、新技術で開発したメニューで「未来の食」をPRする。フード＆ライフカンパニーズの「スシロー未来型万博店」は、すしネタに持続可能で安定的な調達が期