パナソニックホールディングス（HD）が、テレビなどの不採算事業について、売却などによる撤退や縮小を検討していることが分かった。楠見雄規社長が4日、オンラインで開いた経営説明会で明らかにした。【写真】「いまの形では、じり貧で沈んでいく」パナ社長の危機感楠見氏は説明会で、テレビやキッチン家電など四つの事業について、収益が少なく、成長も見通せていないと指摘。2026年度末までに「事業あるいは商品・地域から