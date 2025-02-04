2月4日、フジテレビ系『ノンストップ！』に、高畑充希がVTR出演。“長年ハマっているもの”について明かした。【関連】 岡田将生、高畑充希とパシャリ！楽しげ夫婦SHOTに大反響「お似合いすぎてしんどい」「一生幸せでいて」番組では今回、3月7日公開の映画『ウィキッド ふたりの魔女』の日本語吹替版キャスト会見に登壇した高畑らにインタビューを実施。この中で、20年以上愛され続ける不朽のミュージカル『ウィキッド』の映画化