新潟県では６日にかけて平地も含めて警報級の大雪となる所があり、その後も８日頃にかけて大雪となる所があるでしょう。県内は６日にかけて海上を中心に雪を伴って非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある見込みです。新潟地方気象台によりますと低気圧が発達しながら日本海を北上しています。日本付近は８日頃にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５０００メートルにはマイナス３６℃以下のこの冬一番