日本航空（JAL）は、2025年3月期第3四半期（2024年4月〜12月）の業績を発表した。純利益は910億円だった。売上収益は1兆3,859億円（前期比10.9％増）、営業費用は1兆2,537億円（同11％増）、財務・法人所得税前利益（EBIT）は1,442億円（同11.9％増）だった。国際旅客では訪日需要と日本発ビジネス需要を取り込んだほか、国内旅客ではキャンペーンによる需要喚起により、第3四半期の有償座席利用率は過去最高水準の82.9％となった