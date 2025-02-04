久保に対してもシビアな評価が飛んだ(C)Getty Images決定機を生かせず、痛恨の連敗を喫した。久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地時間2月2日（日本時間3日）に行われたラ・リーガ第22節でオサスナと敵地で対戦。1-2で敗れ、これでリーグ戦3連敗となった。また、公式戦直近5試合でも1勝4敗と苦しい戦いが続いている。【動画】股抜きからの鮮烈ゴラッソ！「シーズンのベストゴール候補」と称された久保建英のゴールを見