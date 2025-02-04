阪神一筋で１７年プレーし、華麗な守備で「今牛若丸」と呼ばれた吉田義男さんが３日午前５時１６分、脳梗塞のため死去した。９１歳だった。阪神では１年目から遊撃のポジションを不動のものとし、２年目に盗塁王を獲得。監督としても計８年指揮を執り、８５年には２１年ぶりのリーグ優勝と球団創設初の日本一を果たした。背番号２３は永久欠番。９２年に野球殿堂入りした。阪神・栗井一夫球団社長は以下の追悼コメントを発表した