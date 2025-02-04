Ｊ１清水エスパルスは４日、ＦＷ北川航也（２８）が今季のキャプテンを務めることを発表した。副キャプテンはＭＦ宮本航汰（２８）、ＤＦ住吉ジェラニレショーン（２７）、ＤＦ山原怜音（２５）、ＧＫ沖悠哉（２５）の４人が務める。１日に鹿児島キャンプを終えたチームはこの日、静岡市清水区の三保グラウンドで練習を再開。約１時間半のトレーニング後に円陣が組まれて役職が発表され、５人が順番にあいさつした。２季連続