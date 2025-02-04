阪神の平田勝男2軍監督が沖縄・具志川キャンプの第1クール最終日を終え、報道陣に対応した。シート打撃で好投した森木、フリー打撃で豪快なアーチを量産した育成助っ人のコンスエグラなどに言及。以下は一問一答。――初のシート。森木が良かった「森木、良かったんじゃない。2月1日、キャンプインしてからのブルペンずっといいもん。昨年のフェニックス見た時またバラバラになってるなと思ったのがこのオフとかしっかり取り