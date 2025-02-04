ことし3月の核兵器禁止条約の締約国会議をめぐり自民党の森山幹事長が4日、自民党議員を派遣しない考えを明らかにする一方、石破総理は政府としてのオブザーバー参加については「検討していく」と話しました。ことし3月にアメリカ・ニューヨークで開かれる核兵器禁止条約の締約国会議をめぐっては、これまで政府が与党議員を派遣する方向で調整を進めてきましたが、自民党の森山幹事長は4日、自民党議員を派遣しない考えを明らかに