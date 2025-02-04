プロ野球の阪神タイガースで遊撃手として活躍し、監督としても１９８５年に球団初の日本一を成し遂げた吉田義男（よしだ・よしお）さんが３日、脳梗塞（こうそく）で亡くなった。９１歳だった。阪神球団が４日、発表した。京都市出身。京都・山城高から立命館大を経て、５３年に阪神（当時大阪タイガース）入団。小柄ながら軽快、華麗なグラブさばきで１年目からレギュラーとなり、「牛若丸」の異名をとった。現役１７年間で２