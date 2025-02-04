国会議事堂第三者提供の精子や卵子を使った不妊治療「特定生殖補助医療」の法案を超党派の議員連盟が近く今国会に提出する方針を固めたことが4日、関係者への取材で分かった。医療の対象は法律婚の夫婦に限る。生まれた子が遺伝上の親の情報を知る「出自を知る権利」の保障が目的で、子の要望があれば身長・血液型・年齢など、個人を特定しない範囲で提供者の情報を一律に開示する。法案では夫婦や子、提供者の情報は国立成育