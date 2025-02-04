花を通じて子どもたちに豊かな心を育んでもらおうと、学校の中で実際に様々な花を観察する夢一輪運動が、大分県別府市の小学校で始まりました。 【写真を見る】小学生が花の色や形を観察して絵を描く豊かな心を育む「夢一輪運動」始まる大分 この活動は大分市のNPO法人夢一輪の会が2012年から小学生を対象に毎年実施しています。今年の運動が4日、別府市の山の手小学校で始まり、2年生の児童がチューリップやスイ}