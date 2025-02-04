プロ野球・阪神は4日、元阪神監督の吉田義男氏が脳梗塞で亡くなったことを発表しました。91歳でした。吉田氏は1985年に阪神を球団史上初の日本一に導いた名将。今年「球団創設90周年」を迎える阪神は、チームを彩ったレジェンド達を甲子園球場にゲストで呼ぶ記念イベントを敢行予定で、吉田氏も5月に登場予定と発表されていました。藤川球児監督は球団を通じて「突然の訃報に驚いています。偉大な大先輩であり、またお元気な姿で再