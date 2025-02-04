受験生にエールを送ろうと、JR大分駅では利用者にメッセージカードつきのカロリーメイトが贈られました。 【写真を見る】受験生にエールを！480人分の栄養食プレゼントJR九州×大塚製薬が応援企画 去年から始まったこの受験生応援イベントは、JR九州が大手飲料メーカーの大塚製薬と共同で実施したものです。 大分駅では体調を万全にして本番を迎えてもらおうと、利用者にバ