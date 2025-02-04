【「ちいかわ」大人アパレル商品】 2月8日9時～ 順次発売 価格：2,629円～ ドン・キホーテは、「ちいかわ」大人アパレル商品を全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗にて2月8日9時より順次発売する。価格はマスコット付きトートバッグが2,629円など。 今回発売されるのは、イラストレーター・ナガノ氏によ