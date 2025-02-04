酒田市郊外の住宅の車庫にクマが入り込み、3日から30時間以上が経過した4日午後6時現在も居座ったままの状態が続いています。周辺の小学校では児童が保護者に付き添われて登校するなど市民生活に影響が広がっており、現場では夜も警戒が続きます。体長およそ1メートルのクマ1頭が最初に目撃されたのが3日午前7時20分ごろ。場所は酒田市郊外の庭田地区です。鳥海小学校の敷地内などを移動し、午前10時40分ごろ、安田地区の住