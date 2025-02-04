◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）開幕ローテーション入りを目指す3年目の左腕・松本晴投手（23）が、キャンプ中に新たな趣味で気分転換している。大のお笑い好きだ。1月は前田純と一緒にみずほペイペイドームに隣接する商業施設「ボスイーゾフクオカ」に行き、M―1グランプリで2連覇を達成した「令和ロマン」などが出演したライブを鑑賞。「おもろくなりたいので、令和ロマンの二人はめちゃくちゃ尊敬してます」