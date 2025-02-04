2024年5月、とある保護団体が9匹の引き取り手のない生まれたばかりの子犬を保護しました。後に9匹のうち4匹を受け入れたのが静岡県の保護団体・スリール。同団体に提携する預かりボランティアさんが4匹一緒にお世話をすることにしました。【写真】生まれて間もない頃のルー同じきょうだいなのに耳のカタチが全然違う2匹4匹に名付けられた名前はそれぞれボン、ルー、ポー、グラン。ミルクをいっぱい飲んでくれスクスク成長。とにか