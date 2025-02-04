2月14日はバレンタインデーです。ヨーロッパなどで一般的な文化、フラワーバレンタインを普及しようと、JR秋田駅改札近くの通路に、花のモニュメントがお目見えしました。4日、JR秋田駅西口のぽぽろーどで設置作業が行われた、色鮮やかなモニュメントには、県産のチューリップやラナンキュラスのほか、バラやカーネーションなど10種類以上の花、約2000本が使われました。今年のテ&#1254