2024年12月、静岡県長泉町で走行中の電車を撮影するためにJR東海道線の線路内に立ち入ったとして、大阪府に住む23歳の男が書類送検されました。 鉄道営業法違反の疑いで書類送検されたのは、大阪府大阪市に住むアルバイト店員の男(23)です。 男は2024年12月18日、長泉町本宿のJR東海道線の線路内に無断で立ち入った疑いが持たれています。 警察によりますと、男はいわゆる「撮り鉄」で、付近にいた通行人が「線路に立ち入ってい