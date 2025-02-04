東大阪の山の中で、切断された遺体が発見された事件。逮捕された男は、遺体をキャリーバッグに入れて電車で運んでいたとみられます。大阪市中央区の無職・大木滉斗容疑者（２８）は去年１２月、東大阪市の山中の空き家などに切断された男性の遺体を遺棄した疑いで、２月３日に逮捕されました。警察によりますと、大阪市内の防犯カメラには、金髪姿でキャリーバッグを引く大木容疑者とみられる人物が映っていて、その後、遺棄