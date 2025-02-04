元阪神監督の吉田義男さんが３日に脳梗塞で亡くなったことが分かった。９１歳。４日、球団が正式に発表した。「牛若丸」、「ムッシュ」の愛称で親しまれた虎のレジェンドが逝った。立命大を中退し、５３年に阪神入団。１６７センチと小柄な体ながら、守備の職人としてファンを魅了した。１年目から遊撃のレギュラーに定着すると、５４年には盗塁王。６４年には打率・３１８をマークし、リーグ優勝に貢献した。１７シーズン、