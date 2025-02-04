プロ野球の阪神を監督として1985年に球団史上初の日本一に導いた吉田義男（よしだ・よしお）氏が3日午前に脳梗塞のため死去したことが4日、分かった。91歳。京都府出身。通夜、告別式については非公表。1933年（昭8）7月26日生まれの吉田氏。高校時代、山城では2年夏に甲子園出場した。立命大を1年で中退して53年に阪神入り。俊足巧打の遊撃手で、1メートル67と小柄ながら華麗な守備は「今牛若丸」と呼ばれた。ベストナイン9