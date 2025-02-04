川崎競馬場で４日、ＪＲＡ、地方競馬の全国トップジョッキー１４人による「佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ」が９、１１Ｒで行われ、金沢競馬所属の吉原寛人騎手（４１）＝加藤和＝が９Ｒ３着、１１Ｒを１着の総合８３ポイントで優勝。優勝賞金２００万円を獲得した。９度目の参戦で初優勝となった吉原寛は「夢が一つかなってうれしいです。あす（５日）は年度代表馬（ライトウォーリア）の２０２５年始動レースで、