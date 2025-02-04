「カーリング・全日本選手権」（４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子１次リーグが行われた。前回大会王者のコンサドーレはチーム京都ＣＡに１０−３で快勝し、２連勝。スキップの阿部晋也は「相手に１点を与えて複数点を取る流れはずっとできていた。ゲームコントロールはめちゃくちゃ良かったと思います」と振り返った。序盤の競った展開から一気に突き放した。２−２の第４エンドから３点を挙げリードを奪うと、第７エンドで３点