【AFCチャンピオンズリーグ・エリート】アル・サッド 1−3アル・アハリ・サウジ（日本時間2月4日／ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム）【映像】元リヴァプールFWが「魔法のバイシクル」アジア最強クラブを決めるAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）で、アル・アハリ・サウジに所属する元ブラジル代表FWのロベルト・フィルミーノ（33歳）が驚愕のゴラッソ。大きな話題となっている。アル・アハリ・サウジはリーグステ