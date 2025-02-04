日本付近は8日ごろにかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約5000mにはマイナス36℃以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。新潟県では6日にかけて平地も含めて警報級の大雪となる所があり、その後も8日頃にかけて大雪となる所がある予想です。気象台は交通の乱れなどに警戒するよう呼びかけています。 ■雪の予想 【24時間予想最大降雪量（～5日午後6時）】